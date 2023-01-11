Столкнулись лоб в лоб: пятеро взрослых и ребенок пострадали в серьезном ДТП под Иркутском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезная авария произошла сегодня, 11 января, в Иркутском районе. По предварительной информации, мужчина за рулем иномарки «Тойота Креста» ехал в сторону села Урик по Александровскому тракту. Водитель выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с кроссовером «Тойота Харриер», который направлялся в областной центр. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП пострадали 6 человек, - рассказали в ведомстве. - Двое из них в момент ДТП находились в «Кресте», еще четверо - в «Тойота Харриер». Во втором автомобиле среди пострадавших - ребенок.

Всем участникам аварии понадобилась помощь медиков. В настоящее время они находятся в больнице, где за их состоянием следят врачи. На месте случившегося продолжают работать инспекторы ГИБДД.

Напомним, утром 11 января массовое ДТП произошло в Иркутске на улице Байкальской. По предварительной информации, в районе дома №190 столкнулись сразу семь автомобилей, среди которых маршрутное такси №10. Пострадал один человек.

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