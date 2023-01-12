Пенсии жителей Иркутской области увеличат в среднем на тысячу рублей в месяц Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

491,5 тысяч неработающих пенсионеров в Иркутской области после 1 января 2023 года получат повышенную пенсию. В среднем выплаты увеличили на тысячу рублей в месяц. Это связано с запланированной по всей стране индексацией на 4,8%. При этом она индивидуальна для каждого и зависит от размера получаемой пенсии. Об этом сообщают в пресс-службе Отделения ПФР по Иркутской области.

- В результате индексации средний размер пенсии по старости в регионе вырастет до 21,7 тысячи рублей, отмечают в ведомстве. - Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также индексируются пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия.

Стоимость коэффициента в январе повысилась со 118,10 рублей до 123,77 рублей, размер фиксированной выплаты – с 7 220,74 рублей до 7 567,33 рублей.

Напомним, в Приангарье стартовал прием заявлений на путевки в летние лагеря для детей. В настоящее зарегистрировано около 800 обращений. Активнее всего подают документы жители Иркутска, Ангарска, Саянска, Усть-Илимска и Братска, делятся в минсоцразвития региона. Право на такую меру поддержки имеют семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети, чьи родители трудоустроены или являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями. Чтобы получить путевку, сибирякам необходимо обратиться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства (пребывания) детей.