Ефрейтор из Качуга Евгений Щапов погиб в спецоперации на Украине. Фото: администрация Качугского района

В Качуге продолжают вспоминать бойца СВО, героически погибшего при защите Донбасса. Его жизнь оборвал взрыв артиллерийского снаряда, прилетевшего с территории подконтрольной вооруженным силам Украины. В последний путь ефрейтора Евгения Щапова проводили 27 декабря. Траурный митинг состоялся на мемориале «Обелиск Славы». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Качугского района.

- Евгений был настоящим мужчиной и защитником своего Отечества, - рассказали о сибиряке в мэрии. - Он родился в Качуге 23 августа 1983 года. Здесь прошло его детство, юность. Учился в 1 школе, был общительным, весёлым, жизнерадостным и неравнодушным парнем. После получения неполного среднего образования поступил в наше профессионально-техническое училище №12, которое окончил в 2001 году, получив специальность водителя, и в этом же году был призван на срочную военную службу.

Несколько лет Евгений работал в полиции, после чего решил вернуться в армию. В 2012 году он стал профессиональным солдатом. Сибиряк был водителем - разведчиком, разведчиком - санитаром. Некоторое время служил в Чеченской республике в самоходной артиллерии, номером расчета гаубицы, затем радиотелефонистом.

Напомним, жители Иркутска продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО, а также жителей ЛНР и ДНР. С начала проведения спецоперации только в одном пункте ресурсного центра МКУ «ГОРОД» было собрано около 35 тысяч различных наименований: от батареек до различной экипировки. Сегодня передать помощь можно также и через пункт на Центральном рынке. Адреса и телефону указаны ЗДЕСЬ.