Пожилые мужчина и женщина погибли на пожарах в Иркутской области за сутки Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области за последние 24 часа сразу два пожара обернулись трагедией. Первое сообщение поступило из поселка Озерный Братского района в 8:50. Там загорелась хозяйственная постройка. Когда спасатели прибыли на место, ее полностью охватило пламенем. Внутри при тушении на диване нашли тело погибшего 73-летнего мужчины. Согласно данным дознавателей, предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В тот же день в 13:51 на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Галки Иркутского района, - рассказали в ведомстве. - К тушению привлекались областные и федеральные пожарно-спасательные подразделения, а также добровольцы.

Одноэтажный деревянный дом горел изнутри. Соседи предупредили сотрудников МЧС, что внутри находится пожилая женщина. Ее тело нашли позже во время тушения. Скорее всего, 87-летняя сибирячка погибла из-за неправильного использования электрооборудования. Эту версию проверяют специалисты.

Из-за неосторожного обращения с огнем вечером 11 января загорелась квартира в ангарской пятиэтажке. 10 жильцов самостоятельно вышли из заполненного дымом подъезда. Спасатели вызволили еще 6 человек. Также была спасена 73-летняя женщина, которая отравилась угарным газом. Ее госпитализировали на машине скорой помощи.

Напомним, в Ангарске правоохранители продолжают разыскивать педофила. В 2020 году он надругался над тремя детьми, которым не исполнилось и 14-ти лет. Больше двух лет извращенцу удается скрываться от полиции. Следователи СК призывают сибиряков, обладающих любой информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить об этом дежурную часть полиции по номеру 02 (102). Подробнее о приметах мужчины ЗДЕСЬ.