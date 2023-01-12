В Иркутске ищут жертв мошенника, который продавал взятые в аренду автомобили Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Брал в аренду и позже обещал выкупить, но ни своего автомобиля, ни денег владельцы не получали. Такой мошенническую схему практиковал 38-летний житель Иркутского района. Так, он поступил и с оформленным во временное пользование Nissan Sunny. Когда хозяева иномарки узнали, что жулик продал авто без их ведома, а вырученную со сделки сумму оставил себе, то обратились в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе работы с задержанным сыщики установили еще один аналогичный факт его противоправных деяний, - отметили в ведомстве. - Кроме того, они не исключают вероятность, что лиц, пострадавших от действий обвиняемого, может быть больше.

Против сибиряка заведено уголовное дело. Суд принял решение о его аресте. Тем временем пострадавших от рук этого мужчины, настоятельно просят заявить об этом в правоохранительные органы. Сделать это можно, обратившись в ближайший отдел полиции лично или по телефону.