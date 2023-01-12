Три новые ледовые переправы открыты в Иркутской области к 12 января

Переправы нужно проезжать с осторожностью. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Три переправы в Иркутской области были открыты за прошедшие сутки. Все они необходимы для того, чтобы безопасно передвигаться по льду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Так, безопасно двигаться можно по реке Витим около 220 километра (микрорайон Бисяга) автодороги «Таксимо – Бодайбо».

- В Усть-Кутском районе – на реке Лене вблизи села Турука. В Балаганском районе допущенная к эксплуатации переправа на Братском водохранилище на 80 километре автодороги «Залари – Жигалово» связала населенные пункты Балаганск Балаганского района и село Игжей Усть-Удинского района, - добавили в ведомстве.

Всего в Принагарье сейчас действуют 33 ледовые дороги. Больше всего из них находится в Тайшетском районе – шесть направлений. В Киренском обустроены четыре переправы. В Казачинско-Ленском, Братском, Катангском районах сделаны по три направления для каждого района. По две переправы обустроены в Нижнеудинском, Шелеховском, Чунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском районах. По одной получили жители Качугского, Балаганского, Усть-Кутского и Усольского районов.

Всего планируется открыть до 46 ледовых переправ.

Ранее "КП"-Иркутск сообщала, что на озере Байкал удалось спать косулю. Она долго лежала на льду, была сильно напугана. Сотрудники местного лесничества перевезли животное на берег и отпустили на волю.

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