Довезли с ветерком: косулю спасли со льда Байкала при помощи судна на воздушной подушке

Косуля, как только почувствовала землю под ногами, убежала в лес. Фото: Анны и Андрея Сизых, предоставлено ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

К тому моменту, когда косулю по счастливой случайности заметила семья, любовавшаяся видами Байкала с судна воздушной подушке, животное уже пролежала во льду небольшую лунку. И было сильно испугано. Копытному вообще повезло, что люди решили к нему приблизиться и рассмотреть «ту черную точку, появившуюся на горизонте».

- Мы приняли издали ее за нерпу, - рассказали сотрудникам нацпарка Андрей и Анна Сизых. – А это оказалась косуля.

Семейная пара повела себя грамотно. Люди позвонили в местное участковое лесничество и сообща со специалистами решили, как поступить с бедолагой.

- По совету инспекторов, косуле связали ноги и перевезли на берег, - рассказали КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Там животное благополучно встало на ноги и удалилось в лес.

Напомним, что историю еще одного чудесного спасения «Комсомолка» рассказывала накануне. Сова приехала в Иркутск в кузове фуры из Красноярска. Пернатое врезалось в машину и упала в тот самый кузов. Сколько она там пролежала неизвестно, но очевидно, что состояние ее сейчас уже намного лучше.

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