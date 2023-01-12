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НовостиДом. Семья12 января 2023 2:19

Довезли с ветерком: косулю спасли со льда Байкала при помощи судна на воздушной подушке

Косулю спасли со льда Байкала при помощи судна на воздушной подушке
Мария КНЯЗЕВА
Косуля, как только почувствовала землю под ногами, убежала в лес. Фото: Анны и Андрея Сизых, предоставлено ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Косуля, как только почувствовала землю под ногами, убежала в лес. Фото: Анны и Андрея Сизых, предоставлено ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

К тому моменту, когда косулю по счастливой случайности заметила семья, любовавшаяся видами Байкала с судна воздушной подушке, животное уже пролежала во льду небольшую лунку. И было сильно испугано. Копытному вообще повезло, что люди решили к нему приблизиться и рассмотреть «ту черную точку, появившуюся на горизонте».

- Мы приняли издали ее за нерпу, - рассказали сотрудникам нацпарка Андрей и Анна Сизых. – А это оказалась косуля.

Семейная пара повела себя грамотно. Люди позвонили в местное участковое лесничество и сообща со специалистами решили, как поступить с бедолагой.

- По совету инспекторов, косуле связали ноги и перевезли на берег, - рассказали КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Там животное благополучно встало на ноги и удалилось в лес.

Напомним, что историю еще одного чудесного спасения «Комсомолка» рассказывала накануне. Сова приехала в Иркутск в кузове фуры из Красноярска. Пернатое врезалось в машину и упала в тот самый кузов. Сколько она там пролежала неизвестно, но очевидно, что состояние ее сейчас уже намного лучше.

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