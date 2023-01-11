Врезалась в фуру и упала в кузов: Сова-дальнобойщица приехала из Красноярска в Иркутск, ее спасают ветеринары

Раненую неясыть выхаживают в иркутской Зоогалерее Фото: Иркутская зоогалерея

Длиннохвостая неясыть стала невольной попутчицей водителя фуры, ехавшего перед Новым годом из Красноярска в Иркутск. Как птица попала в кузов точно неизвестно. Скорее всего, сова попала в ДТП с большегрузом и удачно приземлилась на него. Когда мужчина заметил раненую хищницу, то передал ее в руки специалистов иркутской Зоогалереи. Историей своей пациентки они поделились в соцсетях.

- Динамика в плане лечения нормальная, уже видят оба глаза, отек сошел, координация восстанавливается, - рассказали ветеринары о птице с черепно-мозговой травмой. - А вот есть самостоятельно пернатая никак не хочет. Но время еще есть, так что работаем... Птица вполне выпускная (все кости целые), осталось уговорить захотеть жить. Не первый раз, справимся.

Длиннохвостые неясыти встречаются в Приангарье нередко, поэтому после курса восстановления пациентку сразу же отпустят в дикую природу. А пока ее кормят с рук и ухаживают, как за маленьким ребенком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Думал, что в любимую вселился инопланетянин. Мужчина зарубил жену в Иркутске. Мужчина убил сожительницу и расчленил ее тело. (подробности)

Трое детей остались без отца: сибиряк погиб в драке с отморозками, защищая от них жену. Четверо жителей Усть-Илимска отправятся в колонию за разбой и смерть мужчины. (подробности)

«Бедные родители! Такое горе!»: две школьницы погибли, сорвавшись с 16-го этажа в Улан-Удэ. Прокуратура Бурятии начала проверку по факту гибели девочек. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08