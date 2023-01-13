Встретили вкусно: "Слата" назвала самые популярные новогодние покупки

Фото: ООО "Маяк".

Под старый Новый год в сети супермаркетов «Слата» проанализировали предновогодние покупки жителей Приангарья. Как оказалось, сибиряки традиционно не поскупились на новогодний стол. Но и за ценниками следили!

В декабре в супермаркетах «Слата» в Иркутске, Шелехове, Ангарске, Братске и Саянске пробили более трех миллионов чеков! Причем в последнюю неделю месяца сумма среднего чека выросла на 35% и составила 617 рублей. Кстати, в это самое время количество акционных товаров было существенно выше, чем год назад, особенно в категориях «кондитерские изделия», «чай-кофе», «соки-воды». В январе сеть планирует сохранить промопредложения, так что можно смело пополнять опустевшие полки холодильников.

Готовясь к самому народному празднику, покупатели “Слаты” выбирали фрукты, игристые вина, сладкие подарки и наборы для салатов. Кстати, последние практически не изменились в цене, благодаря снижению стоимости овощей в два раза и куриных яиц.

Безусловный лидер среди фруктов - китайский мандарин, который в 2022 году вернулся на российские прилавки после карантина. Игристое для новогоднего стола сибиряки выбирали в основном итальянское и испанское, причём предпочитали сухие вина, сделанные по классической технологии девятимесячной выдержки. А вот для сладких детских подарков выбирали российских производителей.

Зато красиво и вкусно!