Бросили на верную смерть: одинокий котенок замерзал в мусорном баке в -25 в Иркутске

Кстати, это девочка, которой всего один месяц. Фото: ветеринарный госпиталь К-9.

Мы должны заботиться о братьях наших меньших, но никак не выкидывать их в мусорные контейнеры в -25 градусный мороз. Ведь именно там заметила прохожая девушка замерзающего котика. Она его не просто спасла и вытащила из бака, а отвезла в питомник К-9, где о малышке позаботились специалисты.

- Мы позаботились о малышке, - сообщают "КП"-Иркутск сотрудники ветеринарного госпиталя К-9. - Отогрели и накормили. К сожалению, такая красотка не могла остаться у нас, поэтому мы сразу дали клич, что малышка ищет дом. Кстати, это девочка, которой всего один месяц.

Струдники ветеринарного госпиталя К-9 отогрели и накормили котенка. Фото: ветеринарный госпиталь К-9.

К слову, «КП»-Иркутск в своих социальных сетях тоже рассказывала про котенка. И вот не прошло и суток, как он обрел семью и дом. Молодая пара приехала и забрала хвостатую.

Еще одного бездомного котенка нашли в Бурятии. Только с ним произошла очень печальная история. Зверушке разъело глаза кислотой. Сейчас его пытаются спасти зоозащитники из Улан-Удэ.