«У малыша страшные ожоги глаз». Котенок Туман пострадал из-за кислоты, его жизнь спасают ветеринары

Животное находится пока в тяжелом состоянии. Фото: из личного архива Ирины Бахановой

В Бурятии спасают бездомного котенка, которому разъело глаза кислотой. Несколько дней назад зоозащитникам Улан-Удэ поступил звонок от неравнодушной местной жительницы.

- К нам обратилась девушка. Она работает на заводе, где и был обнаружен котенок, - рассказывает зоозащитника Ирина Баханова. – У малыша страшные ожоги глаз. Девушка не могла оставаться равнодушной и привезла животное в ветеринарную клинику, оплатила первичный осмотр и обследование. Но помогать дальше котенку у нее не было финансовых возможностей, поэтому она позвонила нам.

Котику около 4,5 месяцев. В производственных цехах он жил с самого рождения. Фото: из личного архива Ирины Бахановой

Как рассказывают волонтеры фонда, каким именно образом кислота попала на бедолагу неизвестно. Сейчас самое главное – спасти его жизнь. Животное находится пока в тяжелом состоянии. Но шанс есть!

- Изначально специалисты вообще не давали никаких прогнозов. Но постепенно он начал кушать, а значит есть возможность помочь ему,- рассказывает Ирина Баханова. – Ему ставят капельницы, дают обезболивающее, прокапывают глаза. Пока они покрыты белой пеленой. Один из них точно видеть не будет. Но второй спасти еще можно!

У малыша страшные ожоги глаз, пока они покрыты белой пленкой. Фото: из личного архива Ирины Бахановой

Котику около 4,5 месяцев. В производственных цехах он жил с самого рождения. Волонтеры рассказывают, что питомец абсолютно не дикий. Он спокойно идет на контакт, дает себя погладить, хотя первые дни сторонился людей и побаивался принимать от них помощь. Малыша назвали Туманом.

- Долго думали над тем, какую дать имя кличку, - признается Ирина Баханова. – Он очень славный, серого окраса. Решили, что в такой критической ситуации какое-то веселое имя ему не подойдет. Поэтому назвали так.

Чтобы полностью обследовать и вылечить животное, нужны деньги. Волонтеры уже объявили сбор на лечение в социальных сетях фонда. После того как Туман полностью поправится, ему будут подыскивать дом и любящего хозяина.

После того как Туман полностью поправится, ему будут подыскивать дом и любящего хозяина. Фото: из личного архива Ирины Бахановой

- Если получится так, что ветеринарам не получится спасти ему зрение, он все равно может стать для кого-то хорошим питомцем, - заверяет Ирина Баханова. – Кошки быстро к этому привыкают и умеют хорошо ориентироваться в пространстве даже в таких обстоятельствах. Это не какое-то страшный диагноз. Очень хочется подарить Туману семью!

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