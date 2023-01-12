Снаряд разорвался там, где минуту назад стоял солдат: как письмо школьника спасло бойца СВО от смерти

Школьник стал настоящим ангелом-хранителем для бойца. Фото: Александр КОЦ

Школьники со всей страны пишут письма военным в зону СВО, чтобы поддержать и подбодрить. Но одно из них, написанное четвероклассником из Читы, спасло жизнь бойцу! Школьник стал его настоящим ангелом-хранителем...

В комитете образования Читы рассказали, что школьник во время акции «Письмо солдату» составил трогательную весточку для бойца: пожелал здоровья, успешного выполнения боевых задач, верно служить и защищать Родину, как это делали наши бабушки и дедушки. По счастливой случайности письмо попало в руки земляка.

- Получив и прочитав письмо, боец положил его в карман. Но во время сражения он обнаружил, что письмо пропало - видимо, где-то выронил. Отошел, чтобы найти послание школьника, и в этот момент туда, где он стоял, прилетел артиллерийский снаряд! - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск».

Счастливый случай, не иначе! Мужчина связался со своей супругой и попросил найти мальчика, написавшего письмо, чтобы поблагодарить его за чудесное спасение. Женщина так и поступила. С помощью волонтеров она узнала имя ребенка и встретилась с его семьей. Школьнику она вручила пакет со сладостями.

Корреспонденты «КП-Иркутск» отыскали героев этой истории. Но мама мальчика попросила не называть их имена и пока не стала делиться подробностями истории.

- Ситуация на СВО меняется очень скоротечно, - пояснила женщина. – Я переживаю, что мы можем просто «сглазить» бойца. Пусть он вернется домой живым и здоровым. Тогда можно будет и поговорить о его спасении.

Она добавила, что сын очень обрадовался такому вниманию со стороны военного. Возможно, однажды они даже встретятся и боец лично скажет ребенку «спасибо».

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