Сибиряк забил насмерть кирпичом рабочего, который слишком долго складывал печь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В один из летних дней прошлого года житель села Апхульта Аларского района выпил горячительного, чтобы расслабиться, но обратил внимание на все еще не готовую печь. Мужчина пришел в ярость. По его мнению, нанятый им рабочий давно мог закончить, если бы трудился лучше. 43-летний сибиряк начал высказывать претензии, после чего последовал скандал. Разъяренный хозяин дома схватил лежащий рядом кирпич и два раза ударил рабочего по голове. Из-за черепно-мозговой травмы тот вскоре умер.

- С целью скрыть содеянное злоумышленник на автомобиле погибшего вывез его тело к лесному массиву, где принял меры к уничтожению следов преступления путем сожжения трупа и автомобиля, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

Вскоре убийцу задержали сотрудники уголовного розыска - на его запястьях защелкнулись наручники. Преступление было раскрыто полицейскими и следователями СК.

Ближайшие 7 лет и 6 месяцев, по решению суда, мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые подробности появились в деле ангарского педофила, надругавшегося над тремя детьми. (подробности)

Вонзилась клыками в ногу и едва не убила: свинья-потрошитель напала на мужчину в Иркутской области. (подробности)

Снаряд разорвался там, где минуту назад стоял солдат: как письмо школьника спасло бойца СВО от смерти. Письмо школьника из Читы спасло бойца от смерти. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08