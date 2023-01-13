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Происшествия13 января 2023 3:32

Сибиряк забил насмерть кирпичом рабочего, который слишком долго складывал печь

7,5 лет колонии за убийство рабочего назначили жителю Аларского района
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Сибиряк забил насмерть кирпичом рабочего, который слишком долго складывал печь

Сибиряк забил насмерть кирпичом рабочего, который слишком долго складывал печь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В один из летних дней прошлого года житель села Апхульта Аларского района выпил горячительного, чтобы расслабиться, но обратил внимание на все еще не готовую печь. Мужчина пришел в ярость. По его мнению, нанятый им рабочий давно мог закончить, если бы трудился лучше. 43-летний сибиряк начал высказывать претензии, после чего последовал скандал. Разъяренный хозяин дома схватил лежащий рядом кирпич и два раза ударил рабочего по голове. Из-за черепно-мозговой травмы тот вскоре умер.

- С целью скрыть содеянное злоумышленник на автомобиле погибшего вывез его тело к лесному массиву, где принял меры к уничтожению следов преступления путем сожжения трупа и автомобиля, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

Вскоре убийцу задержали сотрудники уголовного розыска - на его запястьях защелкнулись наручники. Преступление было раскрыто полицейскими и следователями СК.

Ближайшие 7 лет и 6 месяцев, по решению суда, мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.

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