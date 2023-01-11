Вонзилась клыками в ногу и едва не убила: свинья-потрошитель напала на мужчину в Иркутской области

Вонзилась клыками в голень: свинья вновь едва не загрызла человека в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В небольшом поселке Тельма Усольского района вновь человек едва не стал жертвой разъяренной свиньи. Еще больше шокирует то, что это второе по счету нападение за последний год. В июле от потери крови скончался 62-летний мужчина. Он пытался вилами отогнать от своего двора разгуливающих без присмотра поросят, которых насчитывалось почти три десятка. Поведение человека не понравилось взрослому хряку и тот укусил обидчика за ногу, проткнув ее клыками. Раненый сибиряк успел вызвать в скорую, но медикам спасти его не удалось. Больше всего трагической смертью были шокированы его жена и двое внуков, которых они вместе воспитывали

К тому моменту бродячие животные стали давней проблемой местных жителей: они топтали огороды, ломали палисадники и пугали детей. При этом жалобы на их хозяина в администрацию поселка поступали постоянно, но тот пропускал предупреждения мимо ушей, а на накопившийся долг по штрафам в 20 тысяч рублей не обращал внимания. Почему он пустил их на самовыпас, а не запер в загоне, как положено, так и осталось загадкой. Как только правоохранителям стало известно о причине гибели 62-летнего мужчины, найти владельца свиньи-убийцы не составило труда. Против горе-фермера СК завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но на время следствия подозреваемый остался на свободе, так как у него на иждивении находился маленький ребенок.

- С осени проблемы с разгуливающими по улицам свиньями больше нет, - рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск» житель Тельмы Владимир. – Насколько я знаю, их продали фермеру, который живет в другом районе.

Второй инцидент с нападением хряка произошел в том же поселке под Усольем, но на этот раз в стайке, куда хозяин зашел, чтобы накормить скот. Озверевшее животное укусило за голень 56-летнего мужчину, из-за чего на ноге осталась рванная рана. К счастью, он успел добраться до больницы, где ему провели операцию. Сейчас жизни сибиряка ничего не угрожает.

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