СК выясняет причину возникновения свалки отходов лесопиления в Ново-Ленино в Иркутске

Сейчас организована доследственная проверка. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Несанкционированная свалка состоящая из отходов лесопила и деревообработки была обнаружена в Ново-Ленино Иркутска. Следственный комитет начал разбираться в ее возникновении. Поэтому сейчас организована доследственная проверка. Об этом «КП»- Иркутск сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

- Мы ездили на на территорию земельного участка на улицу Полярную в Ленинском районе, где расположена свалка, - рассказали в ведомстве. - На месте в большом количестве обнаружены отходы лесопиления и деревообработки. Установлено, что в данном месте осуществляет свою деятельность лесоперерабатывающее предприятие.

Сейчас следователя изучают необходимую документацию и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в 2023 году несанкционированные свалки уберут в 14 муниципальных образованиях Приангарья. Всего ликвидируют 32 незаконных мест, где на данный момент лежит мусор.Общая площадь этих 32-х несанкционированных свалок – 40.2 гектара.