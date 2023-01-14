30-летний Дмитрий Бызов с татуировкой в виде якоря пропал без вести в Иркутске

Мужчина ростом примерно 170-175 сантиметров, с европейским типом лица, на вид 30-35 лет. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске ищут пропавшего без вести мужчину по имени Дмитрий Бызов. Он ушел из дома утром 10 января в СНТ «Новое», которое находится в Иркутском районе. С того момента его больше не видели. В полицию с заявлением обратилась сестра Дмитрия. ГУ МВД Иркутской области просит горожан помочь с поисками сибиряка.

- Мужчина ростом примерно 170-175 сантиметров, с европейским типом лица, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткостриженые. Из примечательно - на затылке татуировка в виде якоря. Имеет проблемы со здоровьем. В день пропажи на нем была куртка зимняя черного цвета, штаны камуфляж зеленого цвета, шапка черного цвета вязанная, перчатки серые, валенки серого цвета.

А совсем недавно также в Иркутске пропала 18-летняя девушка, которая 9 января вышла из дома на улице Ленской, чтобы купить в аптеке лекарство. Но ни через час, ни спустя сутки девушка обратно не вернулась. Более того, она перестала отвечать на звонки.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о Дмитрии Бызове, просьба сообщить по телефонам: 8 (3952) 21-26-26 , 29-00-85 , 8 999 68 170 46 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).