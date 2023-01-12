Заблокировала страницы в соцсетях и не выходит на связь: 18-летняя студентка внезапно пропала по пути в аптеку в Иркутске

Полиция разыскивает без вести пропавшую 18-летнюю Амину Маджидову в Иркутске Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Перепуганная женщина позвонила в один из отделов полиции Иркутска после новогодних каникул. Она рассказала, что беспокоиться за свою дочь. 9 января 18-летняя Амина Маджидова вышла из дома на улице Ленской, чтобы купить в аптеке лекарство. Но ни через час, ни спустя сутки девушка обратно не вернулась. Более того, она перестала отвечать на звонки.

- Полицейские выяснили, что перед уходом разыскиваемая забрала все свои документы и заблокировала личные страницы в социальных сетях, - обратили внимание на детали дела о пропаже студентки в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Что касается внешности и примет исчезнувшей Амины: на вид ей около 16 лет, у нее длинные черные волосы, худощавое телосложение и средний рост. В день, когда она вышла из дома, на ней были коричневая куртка с капюшоном, светло-серая шапка и сапоги-берцы черного цвета.

Жителей Приангарья просят помочь в поисках 18-летней девушки.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Амины Маджидовой, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02 (112), 8(3952) 21-68-05, 21-36-00 либо 21-78-88 (Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области).

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