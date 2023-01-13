Завершены поиски исчезнувшей по пути в аптеку 18-летней студентки из Иркутска

Завершены поиски без вести пропавшей в Иркутске 18-летней студентки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские объявили о завершении поисков исчезнувшей 9 января 18-летней Амины Маджидовой. Напомним, девушка вышла из дома на улице Ленской в Иркутске, чтобы купить в аптеке лекарство. Но ни через час, ни спустя сутки обратно она не вернулась. Более того, студентка забрала с собой все документы, заблокировала страницы в соцсетях и перестала отвечать на звонки. Перепуганная мать Амины обратилась в отдел полиции и написала заявление о том, что ее дочь пропала без вести.

- Незамедлительно ориентировка с приметами разыскиваемой была передана наружным нарядам полиции, патрулирующим улицы областного центра, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска выясняли дружеские связи пропавшей и проверяли установленные адреса на предмет нахождения девушки.

Работа правоохранителей принесла свои плоды. Спустя несколько часов иркутянка была найдена. К счастью, девушка была живой и здоровой. Пока ее разыскивали родственники и полиция, она гостила у знакомого.

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