Оборудование для лечебной физкультуры закупят в военный госпиталь Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В военном госпитале Иркутска продолжают проходить лечение раненые бойцы СВО. Вскоре для их скорейшей реабилитации закупят специальной оборудование для лечебной физкультуры. Занятия будут проходить трижды в неделю.

К слову, большинство пациентов, которые поступили в медучреждение в последние месяцы прошлого года, уже пошли на поправку и выписались. Однако есть и те, кто остался на дополнительное лечение. С ними работают врачи Иркутской областной клинической больницы и Центра травматологии.

Напомним, 13 января в Качуге состоялось прощание с Виктором Почеповым. Военнослужащий погиб в районе города Красный Лиман Луганской республики, проведя полтора месяца под не прерывными обстрелами. У сибиряка остались семья, жена и дочь.

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