Транспортные полицейские исполнили мечту девочки из Братска Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

В Приангарье транспортные полицейские, а также общественники и ветераны стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний» и исполнили мечту маленькой девочки. В открытке ребенок рассказал, что очень хочет получить в подарок новенький смартфон. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Сюрприз от полицейских преодолел на поезде более полутысячи километров, прежде чем оказался в руках Танечки. Новогодним нарядом сопровождения он был доставлен из Иркутска в город Братск, - рассказали в ведомстве. - Вместе с подарком к девочке поехал новогодний шар с елки из управления транспортной полиции, как символ исполнения заветной мечты.

Счастливая Таня и ее мама искренне поблагодарили "волшебников" в погонах за новогоднее чудо.

Напомним, ко Дню матери «Комсомольская правда» в Иркутске объявляет конкурс «Мама в погонах» среди дам в форме. Принять участие в нем могут полицейские, следователи, сотрудницы МЧС, Росгвардии, прокуратуры, таможни, службы судебных приставов и службы исполнения наказания, военные.