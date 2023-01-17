Деревянное здание сгорело в поселке Порт Байкал 17 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Слюдянском районе Приангарья утром 17 января пожарные боролись с огнем в одном из деревянных зданий в поселке Порт Байкал. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожар был в неэксплуатируемом здании, - рассказали спасатели. – Сообщение о нем поступило в 08.03 утра. К месту оперативно выдвинулись пожарные расчеты областной пожарной части.

К моменту их приезда все строение было в огне. В 09.08 пламя удалось сбить. Огонь уничтожил 160 квадратных метров здания.

- Пострадавших нет, - заверили в МЧС региона. - Угрозы для соседних строений тоже. В настоящее время происходит ликвидация последствий пожара.

Причину пожара предстоит выяснить дознавателям. Напомним, ранее в МЧС Приангарья сообщили о том, что в регионе открыто уже 38 ледовых переправ. Всего этой зимой их запланировано 46.

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