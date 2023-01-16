38 ледовых переправ открыли в Иркутской области на 16 января 2023 года Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

38 ледовых переправ открыли к 16 января 2023 года в Приангарье. При этом всего за зиму запланировано введение в эксплуатацию 46 таких дорог: 14 - областного и 32 - местного значения. Об этом сообщают в пресс-службе администрации ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Выезд на лед вне переправ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, - напоминают в ведомстве.

Также стоит отметить, что в случае гибели людей или загрязнения окружающей среды предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, выпавшая на ходу из автобуса пассажирка отсудила 300 000 рублей у компании-перевозчика в Братске. Не убедившись в том, что двери закрыты, водитель отъехал от остановки. В этот момент 66-летняя женщина в салоне потеряла равновесие и оказалась на проезжей части. Женщине потребовалась помощь медиков

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