Выпавшая на ходу из автобуса пассажирка отсудила 300 000 рублей у перевозчика в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура добилась в суде защиты прав пенсионерки из Братска. Летом прошлого года женщина на ходу выпала из муниципального автобуса. Водитель, не убедившись, что дверь в салоне полностью закрылась, продолжил маршрут от остановки «Курчатова» по улице Мира. В этот момент 66-летняя пассажирка потеряла равновесие и оказалась на дороге. Ей понадобилась помощь врачей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В защиту прав пенсионерки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о компенсации ей морального вреда, - отметили в ведомстве. - Братский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу женщины с представителя перевозчика 300 тысяч рублей.

После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

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