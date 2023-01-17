Мероприятия к 100-летию Леонида Гайдая стартуют 30 января в Иркутской области

Леонид Иович (слева) с семьей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В день рождения Леонида Гайдая, 30 января, в столице Приангарья Союз кинематографистов России вручит премии молодым талантам. Эта церемония награждения запустит череду мероприятий, посвященных 100-летию известного кинорежиссера. Запланировано больше сотни культурных событий. В этот же день заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей проведет творческую встречу. Все желающие смогут стать частью флешмоба «Хоровод вокруг Гайдая».

- Это очень важное событие для всей российской культуры, не только российского кинематографа. Мы безусловно поддерживаем идею проведения центральных мероприятий, посвященных мэтру отечественного кинематографа, именно в Иркутске, где Леонид Иович жил и работал, - отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры России Анна Манилова.

Главным организатором празднования в Иркутске станет «ГайдайЦентр». Задействуют несколько площадок, в том числе музей истории Иркутска и площадь Труда. Стоит отметить, что обновленный полный перечень мероприятий будет опубликован на сайте областного министерства культуры.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как сегодня живет единственная внучка кинорежиссера Ольга Худякова. Осенью прошлого года она приехала в Приангарье, чтобы прогуляться по городу юности знаменитого деда. Во время творческой встречи, впервые увидев Ольгу, сибиряки ахнули. Женщина как две капли воды похожа на своего знаменитого деда.