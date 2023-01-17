На 70% увеличилось количество ДТП с участием детей в Иркутской области

Одна из аварий с участием ребенка в Иркутской области.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Количество аварий с участием несовершеннолетних выросло в Приангарье на 70% с начала 2023 года. За январь произошло 12 таких ДТП против семи в 2022 году в этот же период. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
- При этом в 9 ДТП дети были травмированы по вине взрослых водителей, в том числе 4 ребенка сбиты автомобилями, переходя дорогу по пешеходному переходу, - уточнили в ведомстве.
Также из-за халатности и невнимательности автомобилистов пострадали шесть детей-пассажиров. Трое из них не были пристегнуты или находились в салоне без автокресла.
Как ранее сообщала «КП»-Иркутск, в Бодайбо в Приангарье 16 января погиб 9-летний ребенок под колесами бензовоза. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок скончался до приезда скорой. Водитель бензовоза уверяет, что мальчик сначала остановился перед переходом, а потом сделал шаг и оказался под колесами.
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