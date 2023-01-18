Перевернувшийся грузовик повредил железнодорожные пути в Куйтунском районе. Фото: Восточно-сибирская транспортная прокуратура

Нарушивший правила водитель КАМАЗа попал в ДТП и устроил огромную пробку из грузовых поездов в районе станции Харик Куйтунского района. 17 января грузовик перевернулся и вылетел на железнодорожные пути, задев основания опоры контактной сети, из-за чего составы не смогли продолжить путь. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Нижнеудинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - рассказали в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 18 января на улице Депутатской в Иркутске образовалась пробка из-за сошедшего с рельсов трамвая. Прокуратура Октябрьского района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности перевозки пассажиров электротранспортом.