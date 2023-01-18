Прокуратура Иркутска начала проверку из-за сошедшего с рельсов трамвая Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, днем 18 января, на улице Депутатской в Иркутске образовалась пробка. Причиной тому стало дорожное происшествие. Путь автомобилям перегородил сошедший с рельсов трамвай. Прокуратура Октябрьского района организовала проверку, сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности перевозки пассажиров электротранспортом, - отметили в прокуратуре Иркутской области.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Бодайбо под колесами бензовоза погиб 9-летний мальчик. В момент аварии школьник шел через дорогу по нерегулируемой «зебре». Оказавшись под колесами автоцистерны, третьеклассник получил травмы, несовместимые с жизнью. Ребенок скончался до приезда медиков скорой. 40-летний водитель автоцистерны рассказал о том, как все произошло.

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