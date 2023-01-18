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НовостиПолитика18 января 2023 6:20

Депутаты ЗС вручили сертификат на покупку швейного оборудования иркутским волонтерам

Ранее парламентарии помогали добровольцам купить швейный автомат
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Депутаты ЗС вручили сертификат на покупку швейного оборудования иркутским волонтерам

Депутаты ЗС вручили сертификат на покупку швейного оборудования иркутским волонтерам

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Сертификат на покупку оверлока для пошива теплой одежды бойцам СВО вручил сегодня на сессии представителям волонтерского движения «Золотые руки ангела» Евгению Идрисову и Марине Шурцевой председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Об этом сообщают в пресс-службе регионального парламента

- Несколько месяцев назад депутаты областного парламента помогали волонтерам купить швейный автомат, с помощью которого изготавливают тактические носилки для переноски раненых. В этот раз мы были приятно обескуражены до каких масштабов ребята развернули свое производство, - отметил Александр Ведерников.

Сейчас в областном парламенте разрабатывается законопроект о поддержке волонтеров.

Напомним, 3000 бууз отправят жительницы села Угдан Забайкальского края участникам СВО к празднику Белого месяца. Первую партию пенсионерки отправят 21 января. На закупку мяса и лука они планируют потратить личные деньги. Присоединиться к лепке приглашают всех желающих. Позы заморозят, расфасуют по пакетам, упакуют и вложат в свертки детские рисунки и письма.