Депутаты ЗС вручили сертификат на покупку швейного оборудования иркутским волонтерам Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Сертификат на покупку оверлока для пошива теплой одежды бойцам СВО вручил сегодня на сессии представителям волонтерского движения «Золотые руки ангела» Евгению Идрисову и Марине Шурцевой председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Об этом сообщают в пресс-службе регионального парламента

- Несколько месяцев назад депутаты областного парламента помогали волонтерам купить швейный автомат, с помощью которого изготавливают тактические носилки для переноски раненых. В этот раз мы были приятно обескуражены до каких масштабов ребята развернули свое производство, - отметил Александр Ведерников.

Сейчас в областном парламенте разрабатывается законопроект о поддержке волонтеров.

Напомним, 3000 бууз отправят жительницы села Угдан Забайкальского края участникам СВО к празднику Белого месяца. Первую партию пенсионерки отправят 21 января. На закупку мяса и лука они планируют потратить личные деньги. Присоединиться к лепке приглашают всех желающих. Позы заморозят, расфасуют по пакетам, упакуют и вложат в свертки детские рисунки и письма.