Упавшего в 50-метровый обрыв мужчину спасли в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчина упал в 50-метровый обрыв в районе садоводства «Зеленая горка» на седьмом километре Александровского тракта около трех часов ночи 18 января. Сообщение передали в МЧС. Вскоре на месте уже работали спасатели. При помощи альпинистского снаряжения им удалось обследовать глубокий овраг.

- Мужчину обнаружили в трех метрах ниже по склону, достали, уложили на носилки и зафиксировали для безопасной эвакуации. По натянутым веревочным перилам мужчину подняли и передали врачам скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Около получаса потребовалось сотрудникам поисково-спасательной службы для проведения спасательной операции. Пострадавшего передали медикам.

Напомним, ребенок с ушибами головного мозга и левого легкого, а также с закрытым переломом плечевой кости поступил в реанимацию Ивано-Матренинской детской клинической больницы после катания на ватрушке. Вместе с девочкой пострадал и ее отец, который получил сотрясение.