Мужчина и его дочь серьезно пострадали при катании с горки в Шелеховском районе Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ивано-Матренинской детской клинической больнице готовится к выписке 9-летняя девочка, пострадавшая при катании с горки в Шелеховском районе. Несчастный случай произошел 8 января, рассказали в пресс-службе медучреждения. Отец вместе с дочерью сели на одну ватрушку и поехали вниз. В этот момент близко к склону подъехал джип, хозяин которого собирался вместе с семьей возвращаться домой. Несущийся на скорости тюб развернуло на кочке, из-за чего мужчина и ребенок врезались прямиком в машину. Понадобилась помощь фельдшеров скорой. У сибиряка диагностировали сотрясение мозга, у его дочери – ушиб руки.

- Врачи предположили наличие у поступившей девочки сочетанной травмы и сразу провели компьютерную томографию, после которой был выставлен диагноз: «Сочетанная травма. ЗЧМТ, - рассказали в соцсетях больницы. - Ушиб головного мозга с формированием очагов ушиба в правой височной доле, левой лобной доле. Параорбитальная гематома слева. Ушиб левого легкого. Закрытый перелом средней трети левой плечевой кости со смещением. Рвано - ушибленная рана рта слева».

Ребенок буквально был оглушен. Специалисты провели аппаратную вентиляцию легких. Уже через два часа состояние пациентки улучшилось, и она смогла дышать самостоятельно. Через двое суток ее перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.

Стоит отметить, что стихийную горку в Шелеховском районе засыпали песком.

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