Подрядчика для школы в микрорайоне «Союз» в Иркутске определят до конца марта

Школа очень нужна жителями микрорайона. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Строительство новой школы в микрорайоне Иркутска «Союз» должно улучшить ситуацию с количеством мест в учебных заведениях. Как стало известно, подрядчика определят до конца марта 2023 года. Он должен будет сначала спроектировать школу на 1225 мест, а потом уже начать ее строить. Об этом сообщает председатель комитета по градостроительной политике Иркутска Евгений Харитонов.

– Уже в сентябре текущего года планируем начать строительство объекта. Нормативный срок завершения – конец 2024 года, - добавил Харитонов.

Средства на строительство будут выделены как из федерального, так и регионального и местного бюджетов. Потенциальных подрядчиков призвали трезво оценивать свои возможности. Также был сделан акцент на том, что сроки выполнения работ будут строго контролироваться, так что срывать их нельзя категорически.

Родители микрорайона «Союз» просят выполнить все работы в срок и в соответствии с нормами. Они очень хотят, чтобы их дети учились в комфортной современной школе.