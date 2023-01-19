Аварийные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности из-за морозов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обрушившиеся на Иркутск низкие температуры стали поводом для коммунальных служб увеличить численный состав аварийных бригад и перевести работу в режим повышенной готовности. В таких условиях высок риск чрезвычайных ситуаций. Синоптики предупреждают, 19 января в областном центре столбик термометра опустится до -33 градусов ночью и до -26 днем. Также ожидается ветер с порывами до 12 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В каждом комитете по управлению городским округом назначены дежурные, которые в круглосуточном режиме будут координировать работу управляющих компаний, – уточнил вице-мэр Дмитрий Ружников. – Помимо этого, при понижении температуры увеличивается нагрузка на электросети. Жителям следует соблюдать правила пожарной безопасности, быть аккуратными при применении обогревательных приборов и печного отопления.

Важно! Детей просят не оставлять дома без присмотра. Не пойти в детский сад или школу, речь идет о начальных классах, ребята могут при температуре ниже 30 градусов. Ученикам постарше такое право дается при 35-градусном морозе. А выпускникам только при -40. И, конечно, спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять включенные в сеть приборы.

Напомним, метеорологи рассказали, как долго продержатся крещенские морозы в Иркутской области. Температура воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на 7-14 градусов. Холоднее всего будет в северных и верхнеленских районах, там температура упадет до -45…-50, местами до -55 градусов.