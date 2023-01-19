Около 300 крыш очистили от снега с начала января в Иркутске

Уборка снега продолжается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снегопады и перепады температур в Иркутске добавили хлопот коммунальным службам. С начала января ведется усиленная работа по очистке кровель домов от большого объема снега. Всего удалось привести в порядок около 300 крыш. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– В связи с перепадами температур не исключены обвалы снега. Необходимо усилить контроль за состоянием крыш домов, особенно там, где расположены тротуары и дороги, не допускать скопления снежной массы высотой более 30 сантиметров, – подчеркнул заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков.

Специалисты всех округов будут и дальше проверять, где и сколько снега накопилось. Особое внимание уделят кровлям и козырькам подъездов. Также в администрации призвали оперативно реагировать на обращения местных жителей.

К слову, действующее законодательство никак не регламентирует частоту уборки кровель от снега. Такие работы обычно выполняют по мере необходимости. Но есть определяющий фактор – высота снега. Если она больше 30 сантиметров, то собственники жилья доплачивают за очистку кровель по статье «содержание жилья».

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