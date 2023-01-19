В Иркутской области обсудили способы снижения количества бедных жителей до 2030 года

Бедных людей будет намного меньше всего через семь лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приангарье продолжают бороться с бедностью. Представители территориального органа Федеральной службы государственной статистики и регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования, а также депутаты и чиновники обсудили, какие меры можно предпринять для улучшения ситуации.

- В рамках организации работы по снижению уровня бедности министерство реализует два основных направления – это снижение безработицы и повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, - добавил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Ранее президент России Владимир Путин установил планку – количество бедных в стране должно сократиться в два раза к 2030 году. Эта задача также утверждена в Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года.

Чтобы реализовать поручение президента, в регионе заключили в 2022 году более 7 тыс. соцконтрактов с гражданами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Кроме того, было трудоустроено более 40 тыс. человек. На оплачиваемые общественные работы были направлены 2,5 тыс. жителей региона.

Растет и заработная плата. В бюджетной сфере Приангарья она составляет более 44 тыс. рублей по итогам ушедшего года. Это почти на 11% больше, чем в 2021 году.

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