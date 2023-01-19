Ледовая переправа «Моты – Шаманка» в Иркутской области закрыта с 18 января

Движение закрыто. Проезда нет. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Владелец ледовой переправы «Моты – Шаманка» на реке Иркуте в Шелеховском районе Приангарья решил прекратить эксплуатацию «ледовой дороги». Двигаться по ней запрещено с 18 января. Автомобильный транспорт сюда больше не пускают. Для этого установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. руб.; на должностных лиц – от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; на юридических лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. руб., - напоминают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что грузоподъемность ледовой переправы «Моты – Шаманка» на реке Иркут в Шелеховском районе была понижена до 2,5 тонн. Это произошло в декабре 2022 года. Решение было принято в связи с изменившимися погодными условиями. При этом сама переправа проработала чуть больше месяца – с 6 декабря прошлого года. Изначально она была рассчитана на транспорт весом до 10 тонн.