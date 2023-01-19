Названы 5 главных причин ДТП в Иркутской области в 2022 году

Авария в Иркутской области на одной из дорог. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пять главных причин смерти на дорогах Иркутской области стали известны 19 января. Всего за 2022 год произошло 2,3 тыс. ДТП, в которых погибли 280 человек. Травмы получили почти 3 тыс. жителей Приангарья. Об этом сообщает прес-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- Рейтинг причин ДТП возглавляют нарушение правил обгона, неправильный выбор скорости и нарушение правил пересечения проезжей части пешеходами, - пояснили в ведомстве.

В первом случае погибли более 70 человек, нарушение скоростного режима унесло жизни 59 человек, ошибки при переходе дороги пешеходами повлекли гибель 43 человек. Всего по этим трем причинам около 1 тыс. жителей Приангарья получили травмы.

На четвертом месте - нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями. Это стало причиной гибели 22 человек, более 400 оказались травмированы. Правила проезда перекрестков заняли пятое место. Из-за этого нарушения скончались 10 человек.

Большинство аварий также происходят потому, что водители садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. В таких ДТП погибли 100 человек. Вторая сопутствующая причина – управление автомобилями без водительских прав.

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