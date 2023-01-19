Жительница Иркутска Галина Утюжникова отметила свой 101 день рождения

Пенсионерка была рада увидеть гостей. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Долгожительница Приангарья отметила свой 101 день рождения. Галина Утюжникова из Иркутска прекрасно выглядит для своего возраста, она с радостью встретила гостей. В качестве подарка Галине Ивановне вручили книгу с ее воспоминаниями «Мои года – мое богатство». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Всего напечатали 200 экземпляров. Произведение получилось хорошее. Самое главное – ее содержание: история Иркутска, воспоминания человека, который прошел все этапы становления страны, – пояснил начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов.

Галина Ивановна отметила, что она старалась рассказать как можно больше интересных фактов о своей стране, о малой Родине. Особенно пенсионерка отметила тот факт, что в любые времена нужно помогать людям. Без этого не справиться, какие бы трудности не настигли как всю страну, так и каждую семью.

В Иркутске долгожительница поселилась в 1942 году. Ее часто выбирали депутатом областного Совета депутатов трудящихся. У нее множество наград, в том числе медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За трудовую доблесть.