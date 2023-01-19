До 1 сентября 2023 года благоустроят территорию около Суворовского училища в Иркутске

Открытие училища даст шанс многим мальчишкам реализовать себя на военном поприще. Фото: Иван МАКЕЕВ

Суворовское училище в Иркутске может стать одним из знаковых объектов 2023 года. Работы по его возведению ведутся без остановки, важно успеть в назначенный срок. Ожидается, что вся территория, которая будет находиться рядом с учебным заведением, будет благоустроена к 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили на заседании комиссии по ЖКХ Иркутской городской думы.

- Планируется возможность увеличения средств на проведение капитального ремонта подпорных стен для Свердловского округа, благоустройство территории ИВВАИУ, прилегающей к Суворовскому училищу и другое, - пояснили в городской думе.

Работы по благоустройству ведутся в течение 2021 и 2022 годов. Должен быть в том числе создан Курсантский сквер по улице Советской 26. Он может стать популярным местом для отдыха, там же могут прогуливаться родители и курсанты во время совместных встреч.

Также предполагается, что будут обустроены современные тротуарные дорожки. Будет смонтировано качественное освещение, появятся детские игровые площадки, территория для занятий спортом.

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