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НовостиОбщество19 января 2023 13:14

До 1 сентября 2023 года благоустроят территорию около Суворовского училища в Иркутске

Это будет сделано к открытию училища, которое должен посетить министр обороны России
Валентина БУЙЛОВА
Открытие училища даст шанс многим мальчишкам реализовать себя на военном поприще.

Открытие училища даст шанс многим мальчишкам реализовать себя на военном поприще.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Суворовское училище в Иркутске может стать одним из знаковых объектов 2023 года. Работы по его возведению ведутся без остановки, важно успеть в назначенный срок. Ожидается, что вся территория, которая будет находиться рядом с учебным заведением, будет благоустроена к 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили на заседании комиссии по ЖКХ Иркутской городской думы.

- Планируется возможность увеличения средств на проведение капитального ремонта подпорных стен для Свердловского округа, благоустройство территории ИВВАИУ, прилегающей к Суворовскому училищу и другое, - пояснили в городской думе.

Работы по благоустройству ведутся в течение 2021 и 2022 годов. Должен быть в том числе создан Курсантский сквер по улице Советской 26. Он может стать популярным местом для отдыха, там же могут прогуливаться родители и курсанты во время совместных встреч.

Также предполагается, что будут обустроены современные тротуарные дорожки. Будет смонтировано качественное освещение, появятся детские игровые площадки, территория для занятий спортом.

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