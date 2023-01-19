Большегрузам разрешили свободно пересекать российско-китайскую границу

Фуры теперь могут пересекать границу быстрее. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

В середине января произошло важное событие. После трех лет коронавирусных ограничений, наконец-то, был открыт свободный проезд через российско-китайскую границу. В режиме живой очереди грузовики могут двигаться тогда, когда им удобно. Об этом сообщает ZRTK.ru.

- Раньше водителям приходилось в режиме «перецепки» завозить прицеп на территорию Китая, китайского пункта пропуска, потом возвращаться пустым тягачом, потом снова заезжать пустым тягачом за своим прицепом. Теперь этого делать не нужно будет, - отметил исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП «Забайкальск» Константин Кузнецов.

Он подчеркнул, что уже в ближайшее время объем импорта и экспорта вернется к тем объемам, которые существовали до пандемии. Это окажет существенное влияние на развитие торговых отношений между двумя странами.

Теперь позади и трудности с перевозкой скоропортящихся продуктов. По живой очереди можно достаточно оперативно пройти проверку. Это напрямую повлияет на скорость, с которой овощи и фрукты из Китая будут появляться на российских прилавках.