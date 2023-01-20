Приятное соседство: магазины Хлеб-Соль расширяют ассортимент непродовольственных товаров

Магазины Хлеб-Соль расширяют ассортимент непродовольственных товаров. Фото: ООО «Маяк».

Сеть дискаунтеров «ХлебСоль» уже знакома многим благодаря удобству, компактности и, конечно, выгодным ценам. С 2014 года в Иркутской области, Забайкальском крае и республике Бурятия открылись уже 282 магазина. Изменения продолжаются. И они - в лучшую сторону!

- Фокус развития наших дискаунтеров сместился в сторону атмосферы в магазинах, ультрасвежей продукции и выпечки, запуска ограниченного ассортимента товаров других стран и локальных производителей, активной коммуникации с аудиторией,- рассказала коммерческий директор сети дискаунтеров «ХлебСоль» Ирина Береснева. - Кроме того, мы существенно изменили подход к ассортименту непродовольственных товаров.

Внимательные покупатели заметят смену сезонов на полках дискаунтеров “ХлебСоль”. Ведь там это происходит гораздо чаще, чем в природе. Так, в январе появятся товары для выращивания растений - фитолампы и подставки для них. В марте впервые будет выделен ассортимент детских товаров - поильники, непроливайки, посуда и другое. Что-то новенькое появляется каждые две недели.

Сейчас в дискаунтерах “ХлебСоль” промтовары занимают около 3,5% от общего числа наименований - а всего их около 1,5 тысяч! Это самые необходимые в хозяйстве вещи - товары для дома, хозтовары для кухни, ванной, а так же сезонные товары. В 2023 году список расширится.

- Планируем ввести ассортимент для периферийных малых поселений - спецодежду, инструменты, масла для бензопил,- поделилась Ирина Береснева. - Товары для хобби, вязания, вышивки; расширить пластик - канистры, ковши, ведра; технику для дома; крупногабаритные товары - велосипеды. В тестовом режиме планируем начать реализацию рассады и кустарников.

Кстати, в сети отмечают, что поход в магазин «ХлебСоль» в зависимости от удаленности от областного центра разниться. еЕсли в больших городах представлено множество форматов магазинов и «ХлебСоль» в первую очередь ценят за близость к дому и возможность купить самое необходимое на каждый день, то в маленьких поселках и деревеньках эта является некой формой досуга – сходить в магазин, где есть много выбора и в том числе сезонные товары, как для хозяйства, так и для себя и детей.