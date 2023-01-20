Инспекторы ДПС вытащили из ледяной воды едва не утонувшую девушку в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Это произошло днем 8 января. Одному из экипажей ДПС поступило сообщение о провалившейся под лед на реке Ангаре девушке. 20-летняя иркутянка рухнула в воду в 100 метрах от плотины ГЭС. Полицейские Сергей Милостных и Баир Хихаев тут же поехали к берегу, где попросили помощи у водителя лодки на воздушной подушке Александра Амаладзе. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- В кратчайшие сроки инспекторы обнаружили место происшествия в районе водозабора плотины. К моменту прибытия девушке помогал выбраться из ледяной воды сотрудник МЧС, - рассказали в ведомстве. - Полицейские пришли на подмогу коллегам, после чего посадили едва не утонувшую сибирячку в аэролодку и по пути к берегу переодели ее в свою теплую форму.

Старший лейтенант Милостных и лейтенант Хихаев на служебной машине доставили пострадавшую в больницу. К счастью, ее здоровью ничего не угрожает. Снежана, так зовут девушку, поблагодарила инспекторов за помощь. Руководством офицеры полиции и неравнодушный водитель лодки будут поощрены.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала об офицере УФСИН, который вытащил из ледяной воды мужчину и его дочь в поселке Новотремино. Женщина и пенсионер провалились под лед на реке Бирюса. Ширина ее достигает около 220 метров, течение сильное, а переправы – нет. Увидев тонущих, Андрей Чубаров без раздумий бросился на выручку.