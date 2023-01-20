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НовостиОбщество20 января 2023 4:41

Ледяные горки в «Тальцах» построены по ГОСТам

Музей получил сертификат о качестве и безопасности
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Ледяные горки в «Тальцах» построены по ГОСТам

Ледяные горки в «Тальцах» построены по ГОСТам

Фото: Андрей АБРАМОВ

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» ледяные горки построены по ГОСТам. Заключение вынесли специалисты. Дело в том, что согласно законодательству, конструкции выше 40 сантиметров приравнивают к аттракционам, следовательно, необходим сертификат качества.

- Музей заботится о безопасности посетителей. Оценку технического состояния аттракциона провели специалисты из Москвы. Сейчас в России всего десять аккредитованных организаций, способных проводить сертификацию ледовых горок, - отметил директор музея Владимир Тихонов.

На каждой горке можно увидеть номер свидетельства о государственной регистрации аттракциона. Прокатиться с ветерком здесь можно по сибирским традициям - на коровьих шкурах или на линолеуме.

Напомним, синоптики рассказали, как долго продержатся крещенские морозы в Иркутской области. Утром 20 января в разных городах и селах температуры опускались до экстремальных отметок. Так, в Киренске, Маме и Бодайбо столбики термометров упали до суровых - 50 градусов.