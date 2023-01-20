Работы по установлению границ региона завершены в Иркутской области

Иркутская область получила границы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Границы Иркутской области и граничащих с ней регионов теперь окончательно установлены. Все сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Чтобы выполнить довольно большой объем работ понадобилось около 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Приангарья.

– В конце декабря 2022 года были внесены сведения о последнем участке границы Приангарья, проходящей по смежеству с Красноярским краем. Таким образом, на сегодня все субъектовые границы Иркутской области внесены в ЕГРН, – пояснила министр имущественных отношений региона Марина Быргазова.

Также теперь нет вопросов по границам региона с Якутией, Забайкальским краем, Бурятией. Понятно, где проходят разделы с Республикой Тыва и Красноярским краем. Первые границы удалось добавить в ЕГРН в 2015 году. Потом ушло еще примерно два года, чтобы внести новые сведения.

Эти изменения важны для работы многих структур Приангарья. В том числе учреждений, которые занимаются земельными вопросами. Четкие и понятные границы значительно упрощают деятельность отдельных структур.