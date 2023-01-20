Третий кандидат на должность главы Балаганского района подал документы в избирком

Выборы пройдут с участием пока трех кандидатов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Избирательная комиссия получила 20 января документы от третьего кандидата на должность мэра Балаганского района. Жительница Приангарья Марина Ушакова планирует участвовать в предвыборной гонке. Об этом сообщает избирком Иркутской области.

- Напомним, досрочные выборы мэра Балаганского района состоятся 26 февраля. Выдвижение кандидатов будет проходить до 26 января включительно. Документы на регистрацию в теризбирком необходимо представить до 29 января, - подчеркнули в избиркоме.

Судя по информации из открытого доступа, Марина Ушакова - мастер производственного обучения по профессии «Повар, кондитер» в Балаганском аграрно- технологическом техникуме. Она участвует в выборах как самовыдвиженец. Для того чтобы пройти регистрацию, ей нужны подписи 34 избирателей.

16 января Балаганская территориальная избирательная комиссия также приняла документы от Михаила Кибанова, ранее занимавшего этот пост и снятого по суду. Также в выборах примет участие Николай Лобанов.