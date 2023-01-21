Лесоперерабатывающее предприятие задолжало зарплату 92 работникам в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

92 работникам лесоперерабатывающего предприятия больше полугода выплачивали пониженную зарплату в Казачинско-Ленском районе. Руководство копило долги перед подчиненными с мая по декабрь. Происходящим заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники ведомства провели проверку и обратились в суд, после чего компания погасила часть суммы. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат), - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

Теперь руководителям предприятия придется ответить по всей строгости закона. Вопросы восстановления трудовых прав работников находятся на контроле прокуратуры. Ведомство проследит и за расследованием дела.