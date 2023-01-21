46-летний мужчина погиб под колесами Audi Q7 в Иркутском районе

46-летний мужчина погиб под колесами Audi Q7 в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

50-летняя женщина за рулем Audi Q7 насмерть сбила пешехода в селе Мамоны Иркутского района. Мужчина погиб до приезда медиков скорой. ДТП произошло накануне, днем 20 января, на улице Центральная. Инспекторы ГИБДД продолжают разбираться в деталях трагедии. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - отмечают в ведомстве.

Госавтоинспекция Иркутска настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения строго следовать правилам дорожного движения, а также проявлять особую бдительность и внимательность на дороге.

Напомним, 64-летний мужчина за рулем Toyota Corona погиб накануне в Братске. Мужчина не уступил дорогу Toyota Land Cruiser Prado, из-за чего произошло столкновение. Виновник аварии скончался. 20-летний водитель джипа остался цел. В обстоятельствах страшной аварии разбираются инспекторы ГИБДД.