От машины практически ничего не осталось: смертельное ДТП произошло в Братске

Смертельное ДТП произошло в Братске Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В обстоятельствах страшной аварии разбираются инспекторы ГИБДД в Братске. Это произошло около 8 вечера 20 января в Правобережном районе города. По предварительной информации, на 258 километре федеральной трассы А-331 «Вилюй» 64-летний водитель Toyota Corona при повороте налево не уступил дорогу молодому человеку за рулем Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных в результате автоаварии травм водитель седана скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, - рассказали в ведомстве. - 20-летний водитель джипа не пострадал.

По факту ДТП в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все детали произошедшего.

Тем временем, в региональном Главке МВД поделились кадрами с места аварии. Легковушка после столкновения стала похожа на груду металлолома, в котором трудно узнать автомобиль. При этом у Toyota Land Cruiser Prado сильнее всего повреждена передняя часть.

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