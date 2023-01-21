Утечка газа произошла на автозаправке в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сообщение об утечке газа на автозаправке поступило в экстренные службы Иркутска днем 21 января. По адресу на улице Ангарской экстренно прибыли спасатели. Они эвакуировали четырех работников и оцепили место утечки. Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области принимают меры, чтобы снизить риски пожара.

- Предварительно установлено, что из-за неисправности запорной арматуры произошла утечка газа, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, около полудня поступило сообщение о пожаре в промышленном массиве Ангарска. В 35-м квартале огонь охватил бензовоз и железнодорожные цистерны. В 13:05 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, а позже потушен с помощью пенной атаки.