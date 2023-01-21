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НовостиПроисшествия21 января 2023 9:19

Утечка газа произошла на автозаправке в Иркутске

Спасатели эвакуировали 4 работников
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Утечка газа произошла на автозаправке в Иркутске

Утечка газа произошла на автозаправке в Иркутске

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сообщение об утечке газа на автозаправке поступило в экстренные службы Иркутска днем 21 января. По адресу на улице Ангарской экстренно прибыли спасатели. Они эвакуировали четырех работников и оцепили место утечки. Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области принимают меры, чтобы снизить риски пожара.

- Предварительно установлено, что из-за неисправности запорной арматуры произошла утечка газа, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, около полудня поступило сообщение о пожаре в промышленном массиве Ангарска. В 35-м квартале огонь охватил бензовоз и железнодорожные цистерны. В 13:05 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, а позже потушен с помощью пенной атаки.