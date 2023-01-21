Появилось шокирующее видео пожара в промышленном массиве Ангарска, где загорелись бензовоз и цистерны

Прокуратура начала проверку по факту ЧП. Фото: Станислав Толстнев

В распоряжении «КП»-Иркутск» появились шокирующие кадры пожара в промышленном массиве Ангарска, где загорелись бензовоз и три цистерны железнодорожного состава. Спустя почти час с момента поступления информации о ЧП сотрудники МЧС локализовали пламя на площади 400 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Прокуратура Иркутской области контролирует установление обстоятельств случившегося. По предварительной информации, огонь начал распространяться от бензовоза.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности, - отмечают в пресс-службе ведомства.

На месте случившегося в 35-м квартале продолжают работать 35 спасателей. Они готовят пенную атаку для полного тушения огня. Используются семь автоцистерн.

Напомним, сообщение в экстренные службы Ангарска поступило в 12:11 21 января. В 13:05 пожар был локализован.

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