МЧС: пожар в промышленном массиве Ангарска полностью ликвидирован Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 13:26 пожар в промышленном массиве Ангарска был ликвидирован сотрудниками МЧС. По уточненной информации, топливо загорелось при заправке бензовоза, после чего огонь перешел на три железнодорожные цистерны. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- После охлаждения железнодорожных цистерн к работе приступят дознаватели МЧС России, - отмечают в ведомстве.

Однако специалисты уже готовы назвать основную причину случившегося - нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ.

Напомним, в 12:11 21 января в экстренные службы Ангарска поступило сообщение о пожаре в промышленном массиве. В 35-м квартале огонь охватил бензовоз и железнодорожные цистерны. Спустя почти час огонь локализовали на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет. В распоряжении "КП"-Иркутск" появились шокирующие кадры с места ЧП.

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